«الصحة العالمية» تحدد 12 عرضا لفيروس كورونا في الموجة الثانية

يشهد المنحى الوبائي في مصر هذه الفترة ارتفاعا شديدا في أعداد مصابي فيروس كورونا والوفيات، وهو الأمر الذي حذرت منه اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لأن تصاعد المنحنى ليس فقط على مستوى مصر بل العالم كله، وحسمت منظمة الصحة العالمية أعراض الفيروس خاصة مع ظهور العديد من الأشخاص بالحديث عن أعراض جديدة بالتزامن مع ظهور سلالات جديدة للفيروس، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير الأعراض التى حددتها المنظمة..

«الصحة العالمية»: ألم الصدر والسعال وفقدان حاستى الشم والتذوق

وحددت المنظمة الأعراض كما يلي: ألم الصدر - عدم القدرة على الكلام أو تشوش الذهن -ضيق التنفس أو صعوبة التنفس- فقدان حاستى الشم أو التذوق - الإرهاق - السعال - الحمي - الأوجاع والألم - الصداع - التهاب الحلق- احمرار العيون أو تهيجها - الطفح الجلدى أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين - الإسهال

واتخذت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع ارتفاع منحنى الإصابات بالفيروس بعض القرارات منها تخفيض العمالة بديوان عام الوزارة، ووجهت خطابا رسميا لمديريات وزارة الصحة تطالب فيه بضرورة إلغاء الإجازات لجميع الأطقم الطبية وإلغاء مراكز الدروس الخصوصية ومراكز الأفراح وسرادق العزاء.

وزيرة الصحة توجه بتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لتعرضهم للأصابة بشكل مباشر

كما وجهت الوزيرة بتوفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية داخل المستشفىات، نظرا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، ووجهت بتوفير اللقاح أيضا للحالات الشديدة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.