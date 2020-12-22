الصحة العالمية فى أوروبا تبحث سبل مواجهة سلالة كورونا الجديدة

يعقد فرع منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، اجتماعا اليوم، بهدف بحث مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وقال هانس كلوغ المدير الإقليمي للمنظمة، إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة، بمتابعة الوضع عن كثب وذلك فى تغريده له وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية»

وأوضح أن الدول الأعضاء، ستجتمع لمناقشة استراتيجيات الفحص، وخفض مستوى انتقال العدوى، وتعزيز التواصل حول المخاطر.

فرضت بريطانيا قيود مشددة، لمواجهة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وعاد الإغلاق بشدة إلى بريطانيا، وتم اختصار احتفالات عيد الميلاد، وأصبح أكثر من نصف البلاد قيد الإقامة الجبرية، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية

وسببت السلالة الجديدة ذعر عالمي، وأعلنت أكثر من 40 دولة منع دخول القادمين من المملكة المتحدة إلى أراضيها، وجاءت هذه الخطوات بعدما قالت لندن إن السلالة الجديدة أدت إلى تزايد الإصابات لديها، علاوة على اكتشاف إصابات من ذات السلالة في دول أخرى، لكن منظمة الصحة العالمية ترى إن تحور الوباء أمر طبيعي، مؤكدة أن السلالة الجديدة ليست خارج السيطرة وفقا لـ«سكاى نيوز».

واعتبرت اللجنة الاستشارية لمواجهة الفيروسات في بريطانيا أن الإجراءات الصارمة مطلوبة، لكون السلامة الجديدة أشد عدوى بنسبة تصل إلى 70 % مقارنة بالفيروس الحالي، غير أن الأمور لا تزال في البدايات ولا إجابة قاطعة بشأنها.

في سياق متصل، كشفت بيانات جديدة عن وفاة شخص على الأقل بفيروس كورونا كل 33 ثانية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي، فيما تسبب الفيروس فى وفاة 18 ألف في السبعة أيام المنتهية فى 20 ديسمبر، بزيادة 6.7% عن الأسبوع السابق، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بحسب تحليل لوكالة أنباء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.