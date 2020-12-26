القومية للتأمينات: 8 إجراءات لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية لـالتأمينات الاجتماعية، إنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

ويرصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز تلك الإجراءات:

- تم توقيع برتوكول تعاون مع إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة للتعاقد مع كبري الشركات العالمية، لتنفيذ عملية التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية خلال سنتين.

- إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أسيت، حيث يتم من خلاله تقديم 25 خدمة استعلام و5 خدمات تفاعلية، منها خدمات الرقم التأميني ولأصحاب الأعمال، وكذلك خدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين.

- تطبيق قاعدة الشمول المالي لـأصحاب المعاشات والمستفيدين، حيث تم وضع مخطط لاستبدال كروت الصرف القديمة «البلاستيكية» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».

تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية

- تمكن «ميزة» صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء، وسداد كافة المستحقات الحكومية،عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، حيث تم تحويل ما يقارب من 2.5 مليون بطاقة حتى الشهر الجاري.

الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية

- ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات، من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية ما يوفر الوقت والجهد وسرعة الصرف.

- إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، وتم بدء التشغيل الفعلي.

ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة

- تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، حيث يمكن لأي صاحب معاش، أو مستفيد أن يقوم بصرف أي متجمدات من أي فرع من فروع البنك وببطاقته الشخصية.

- توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني بين البنك الأهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.