مؤلف «فاكرني يا حب»: عمرو دياب فتوة.. وقالي إنها من ريحة جاهين وحداد

أعرب الشاعر صابر كمال عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيته الجديدة «فاكرني يا حب»، والتي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ».

وكتب «كمال» عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، قصة عرض الأغنية على الهضبة، قائلًا: «دار في ذهني سؤال بعد ما خلصت الغنوة دي، مين عنده الجرأة يقول الكلام ده؟! فقلت وارد ألاقي مطرب شجاع يتحمس للتجربة حتى لو هيعدّل بعض الكلمات فيها، لأنّي عارف إن مش أي حد يقدر ياخد الريسك ويخاطر ويقول كده».

وأضاف: «ثم عرفت إن عندنا مطرب فتوة اسمه عمرو دياب أخدها من غير ما يغيّر فيها حاجة، ولقيته بيكلمني تاني يوم سعيد بالغنوة، وبيقول مقاطع منها معايا وبيقوللي إنت كاتب موضوع من ريحة صلاح چاهين وفؤاد حداد.. شكراً نجمنا الكبير عمرو دياب، طول عمرك مغامر ومجدّد وشجاع وسبّاق».

واختتم حديثه، قائلًا: «بشكر أستاذنا وموسيقارنا الكبير وليد سعد اللي حصللي الشرف بالتعاون الأول معاه، وحس الكلام وعبّر عنه بشكل أجمل مما كنت متخيّل، وشكراً للموزع الكبير أحمد عادل، ولمهندس الصوت أمير محروس ولكل صناع العمل».

«فاكرني يا حب» هي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير ومكساج أمير محروس وإنتاج شركة ناي.

وتقول كلماتها:

أهو ده اللي كنت خايف منه.. وعمر الخوف ما يرد قدر

عفريت الحب عليا حضر.. وده قلبته سمّ وياما غدر

تاجر غشيم وتجارته قمار.. يا بتكسب دوبل يا تروح هدر

فاكرني يا حب؟!.. أنا زبونك السُقع المضمون

كان قلبي هنا عندك مرهون

إدنتي م الصنف المجنون .. أبو العٌقد واللذي منه

فاكرني يا حب؟!.. أيوة اللي غفلته عليك نور

ورجعتلك بعدها مقهور

وخدت غيره وبعد شهور طِلع اللي بعده أسخم منه

إكرمني يا حب المرادي .. متشدش من رفّ الماضي

متحطليش فوق جرحي حجر

بتخمّ يا حب ؟ أولها كله بيبقى تمام بس العيوب بتبان قدام

فجأة كدة بتحصل قفلة .. دي عيوب صناعة مش إستخدام

بتخمّ يا حب ؟ على العموم غلطة وتتدارى كتر خيره مش جر داه

أنا عايز أحب .. إغطس وقب ..وإطلع بقى بحاجة نقاوة

إكرمني يا حب وحياة أبوك .. وهجيب صحابي ينفّعوك

وفوق وخلي عندك نظر.