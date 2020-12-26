تعرف على كلمات أولى أغنيات عمرو دياب الجديدة «فاكرني يا حب»

طرح النجم الكبير عمرو دياب، أولى أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، منذ قليل، عبر تطبيق «أنغامي»، وإحدى الخدمات الصوتية لشركة اتصالات كبرى، وهي أغنية «فاكرني يا حب».

«فاكرني يا حب» هي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير ومكساج أمير محروس وإنتاج شركة ناي.

وتقول كلماتها

أهو ده اللي كنت خايف منه .. وعمر الخوف ما يرد قدر

عفريت الحب عليا حضر وده قلبته سمّ وياما غدر

تاجر غشيم وتجارته قمار .. يا بتكسب دوبل يا تروح هدر

فاكرني يا حب؟ أنا زبونك السُقع المضمون

كان قلبي هنا عندك مرهون

إدنتي م الصنف المجنون .. أبو العٌقد واللذي منه

فاكرني يا حب ؟ أيوة اللي غفلته عليك نور

ورجعتلك بعدها مقهور

وخدت غيره وبعد شهور طِلع اللي بعده أسخم منه

إكرمني يا حب المرادي .. متشدش من رفّ الماضي

متحطليش فوق جرحي حجر

بتخمّ يا حب ؟ أولها كله بيبقى تمام بس العيوب بتبان قدام

فجأة كدة بتحصل قفلة .. دي عيوب صناعة مش إستخدام

بتخمّ يا حب ؟ على العموم غلطة وتتدارى كتر خيره مش جر داه

أنا عايز أحب .. إغطس وقب ..وإطلع بقى بحاجة نقاوة

إكرمني يا حب وحياة أبوك .. وهجيب صحابي ينفّعوك

وفوق وخلي عندك نظر

ويتعاون «الهضبة» في ألبومه الجديد مع عدد كبير من نجوم الشعر والتلحين والتوزيع، مثل أيمن بهجت قمر، تركي آل الشيخ، تامر حسين، بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين في الشعر، أما ألحان أغنيات الألبوم الجديد فستكون من نصيب خالد عز، محمد يحيي، عزيز الشافعي، شريف الغندور، والتوزيع الموسيقي يشارك به كل من رامي سمير واحمد عادل وعادل حقي والماسترينج أمير محروس.