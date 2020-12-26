ابن مصطفى إسماعيل يروي مواقف فارقة في حياة «مغرد السماء»

تحدث عاطف مصطفى إسماعيل، نجل القارئ الراحل مصطفى إسماعيل أحد عمالقة قراء القرآن الكريم، عن أبرز محطات والده في مشواره الطويل، مع حفظ وتجويد القرآن الكريم.

وروى عاطف، موقفا لوالده حينما كان في عمر الطفولة، حيث كان يبلغ نحو 10 أعوام، وأثناء تناوله الإفطار قرأ القرآن أمام جدته، فأطلقت الزغاريد واستدعت جده لسماع صوته، ما جعل جده يصطحبه معه إلى مدينة طنطا وأدخله المعهد الأزهري في طنطا وأتم حفظ القرآن بالأحكام وهو في سن الـ 12 عاما.

أشار إلى أن والده كان يقرأ القرآن في مسجد السيد البدوي مع أصدقائه، حتى سمعه أحد المشايخ «سأله يا ابني أنت عاوز تبقى إيه عالم ما كلنا علماء ولكن أنت هتبقى قارئ كويس جدا، فانتبه لهذه المسألة ومن هنا بدأ يقرأ القرآن الكريم في حفلات في طنطا وكانت الناس بتجيبه وهو عيل صغير ليقرأ».

الشيخ محمد رفعت يتنبأ بعبقرية مصطفى إسماعيل

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن «الشيخ محمد رفعت كان في ذلك الوقت قد جاء إلى مدينة طنطا لأن المحافظ توفي فجاء الشيخ رفعت والشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، وابن المحافظ الذي توفي كان صديقا لوالدي الشيخ مصطفى إسماعيل وذهب إليه وسأله عن هل يمتلك جبة وقفطان وعمه فأجابه نعم فأخذه معه ليقرأ في سرادق العزاء المقام لوالده، وعندما سمعه الشيخ رفعت سأل عنه، وفي ذلك الوقت كان الشيخ مصطفى إسماعيل يرتب نفسه لكي ينهي القراءة فطلب رفعت منه أن يكمل قراءاته وأنه يريد سماعه».

وأكمل «كان وقتها الشيخ محمد رفعت من العظماء ومن هنا عجب الشيخ رفعت جدا لدرجة أنه بعد انتهائه من القراءة قدم له ملاحظات على قراءاته ومخارج الحروف لديه، وقال له إنه سيكون له مستقبل كبير للغاية».

نقطة انطلاق.. مصطفى إسماعيل يقرأ في سرادق عزاء سعد باشا زغلول

وتابع، «بعد وفاة سعد باشا زغلول أقاموا له سرادق العزاء كان من ضمن القراء الشيخ مصطفى إسماعيل وفي هذا الوقت تعرف عليه كل عظماء مصر لأنهم كانوا متواجدين هناك ووقتها بدأ الناس يرسلون لوالدي وبهذا الوقت ذاع صيته في الغربية، الشرقية، الدقهلية، والإسكندرية ولقب في وقتها بـ (مغرد السماء)».