إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارتين في ملوى وسمالوط بالمنيا

أصيب 11 شخصا، اليوم، في حادثين منفصليين بالمنيا؛ إذ انقلبت سيارتين أجرة إحداهما أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، والأخرى بالقرب من قرية المعصرة التابعة لمركز ملوى.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بكوبري البيهو بسمالوط، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص إثر الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفي قلوصنا، وتحرر محضرا، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث لتسهيل حركة السير بكوبري البيهو.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، جنوب قرية المعصرة، التابعة إداريا لمركز ملوى، جنوب المحافظة.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين إصابة 6 أشخاص، إثر الحادث، ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات، ونقل المصابين جميعا إلى مستشفى ديرمواس.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي.