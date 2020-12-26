رباب ممتاز شقيقة ياسر جلال في «ضل راجل» (صور)

تعاقدت الفنانة رباب ممتاز علي المشاركة في بطولة مسلسل «ضل راجل» للمخرج أحمد صالح، وبطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وتجسد «ممتاز» دور شقيقة ياسر جلال داخل الحارة الشعبية، ودورها محوري وفقاً لأحداث العمل الذي انطلق تصويره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وبدأت رباب تصوير أولي مشاهدها مع ياسر جلال داخل ديكور الحارة الشعبية، ومن المقرر استمرارها هناك لفترة بحكم أنه الديكور الرئيسي لدورها في العمل.

ويشارك في بطولة «ضل راجل» نور اللبنانية، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا سماحة، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من إنتاج «سينرجي».

وكانت آخر أعمال رباب ممتاز مشاركتها في مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، ونال دورها إعجاب الجمهور رغم ظهورها في النصف الثاني من الحلقات.

ويعود ياسر جلال للتعاون مجدداً مع نور اللبنانية بعد نجاحهما معاً في مسلسل «رحيم»، الذي عُرض في دراما رمضان 2018، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته محمد رياض، وحسن حسني، ودينا، ودنيا عبدالعزيز، وطارق عبدالعزيز، وصبري فواز، وإيهاب فهمي، وياسمين غيث، وإدوارد، وزكي فطين عبدالوهاب، ولبني ونس وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

وتألق ياسر جلال بمسلسل «الفتوة» في سباق دراما رمضان الماضي، والذي دارت أحداثه قبل 100 عام مضت داخل حي الجمالية، وشاركه البطولة كل من مي عمر، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ومجدي فكري، وعادل الفأر، ومها نصار وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي».