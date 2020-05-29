رباب ممتاز: رفضت التمثيل بـ"الحاجب".. و"ريهام" اتظلمت

نجاح لافت حققته الفنانة رباب ممتاز بشخصية «عزة» ضمن أحداث مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذى عُرض فى رمضان، من خلال تجسيدها شخصية الفتاة الشعبية بشكل مغاير عن أدوارها السابقة. وقالت رباب، لـ«الوطن»، إنها تلقت إشادات واسعة من معظم المخرجين عن دورها، وخصت بالذكر سامح عبدالعزيز وأكرم فريد، مضيفة أن ثناءهما على طريقة تجسيدها للشخصية أشعرها وكأنها تقف أمام الكاميرا للمرة الأولى فى حياتها، بحسب قولها.

"عبدالعزيز وفريد" أشادا بدورى.... و"حميدة" سألنى عن قصيدة"رباب" لـ"دنقل"

وعن كواليس مشاركتها فى هذه التجربة التليفزيونية، قالت: اعتذرت عن الدور بعدما حدثنى أحد مسئولى الإنتاج بشأنه، نظراً لبدء أسرة المسلسل التصوير قبل شهر تقريباً، ما دفعنى للتساؤل قائلة «هاجى أعمل إيه؟»، ولكننى لم أكن أعلم بأن السيناريست أيمن سلامة ما زال يواصل كتابة باقى الحلقات، ولذلك صممت على اعتذارى رغم تواصل المخرج المنفذ معى، وبعدها حدثتنى ريهام حجاج التى قالت لى نصاً «واحشنى الشغل معاكِ». وتابعت: أبلغتنى ريهام بتفاصيل الشخصية وأبعادها الدرامية، وعلمت منها بوجود مشاهد ستجمعنى بخالد النبوى ومحمود حميدة فتحمست للمشاركة ووافقت على الدور، حيث كان أول مشاهدى مع الأخير الذى أشاد بأدائى على مرأى ومسمع من الجميع، وسألنى عن اسمى، ثم عاود سؤالى «قريتى قصيدة رباب لأمل دنقل؟» ونصحنى بقراءتها. وعن كيفية تجسيدها لشخصية السيدة الشعبية رغم تقديمها لهذا الدور مرات عدة، ردت قائلة: أرى أن هناك 100 ألف طريقة لتقديم شخصية المرأة الشعبية، وأعتقد أن رفضى المسبق قبل قبولى للدور جعل أدائى يتسم بالتلقائية، كما ابتعدت عن طريقة التمثيل برفع الحاجب أو الصوت المرتفع وغيرهما من التفاصيل المعتادة، حيث اعتمدت على ملامح وجهى وإحساسى فى التمثيل. وبسؤالها عن مدى شعورها إزاء عملها مع المخرجين محمد على ومحمد سلامة فى وحدتى تصوير بالمسلسل أكدت قائلة: لم يساورنى شعور الارتباك على الإطلاق، لأننى معتادة على رسم ملامح أدوارى فى كل أعمالى، وذلك باستثناء المخرجين محمد عبدالعزيز وكاملة أبوذكرى وحاتم على وخيرى بشارة. وعما إذا كان قبولها الظهور فى المسلسل كان مجاملة لصديقتها ريهام حجاج، أجابت رباب قائلة: «مقدرش أقول لها لأ ولو ربع مشهد»، والحقيقة أن بعد تجسيدى للشخصية أرى أنها جاملتنى وليس العكس، وكنت سأندم بشدة لو كنت صممت على اعتذارى».

«ملهاش أى لازمة» هكذا أبدت رباب رأيها فى حملة الهجوم التى تعرضت لها حجاج قبل انطلاق التصوير بسبب أزمة الملصقات الدعائية وتصدرها على حساب خالد النبوى ومحمود حميدة، مضيفة: ريهام لم تستحق كل هذه الحرب ضدها، بخاصة أنها وضعت النبوى وحميدة على التتر بشكل لائق، أما فيما يخص الملصقات الدعائية فكلنا نعى جيداً أن هذا المسلسل بطولة ريهام حجاج.