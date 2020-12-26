هاني الناظر: «أتوسل إليكم ارتدوا الكمامة وحافظوا على التباعد»

طالب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، بالحرص على ارتداء الكمامات والالتزام باجراءات الوقاية والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والاهتمام بالتغذية الجيدة.

حافظوا علي تباعد لا يقل عن مترين

وكتب «الناظر» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مرة ثانية ومن قلبي والله.. أُقبل رؤسكم وأتوسل إليكم راجيا أن ترتدوا الكمامات وتحافظوا على تباعد لا يقل عن مترين ولا داعي للتواجد في أماكن مزدحمة نهائيا وتوقفوا عن الزيارات الاجتماعية والعائلية تمامًا».

أكثروا من شرب المياه

وأضاف: «ادعو كبار السن راجيا الالتزام في المنزل، أكثروا من شرب المياه والسوائل الدافئة والسلاطة الخضراء ولا تنسوا الدعاء المستمر أن يحفظنا الله جميعًا».

وكان الدكتور هاني الناظر، في وقت سابق، حذّر من تناول الأكل المكشوف، وخصوصًا الأكل على العربات المكشوفة بالشوارع، مؤكدًا على أن تلك العادة وسيلة خطرة لنقل الفيروسات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة.

ووضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات لشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي، وقالت الوزارة إنه يجب أثناء العطس أو الكحة، تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق والقائه بسلة المهملات وغسيل اليدين فورا بالماء والصابون، وتجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص اللعزل إلى مكان آخر والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحكومات جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة.