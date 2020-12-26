هاني الناظر يحيي الأطقم الطبية: معدنكم الأصيل يظهر عند الشدائد

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث، رسالة لأطباء وطبيبات وأطقم التمريض بمصر، في ظل أزمة وجائحة فيروس كورونا.

وكتب الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «إلى طبيبات وأطباء مصر العظماء ومعاونيهم من هيئات التمريض الشرفاء.. عهدناكم دائما ملائكة رحمة يظهر معدنكم الأصيل عند الشدائد.. أوفياء في عملكم .. رحماء بمرضاكم فأنتم في القلب».

وأضاف الناظر: «ندعو لكم دائما أن يحفظكم الله من كل سوء ويرعاكم ويمنحكم القوة والصحة والعافية ويكتب على أياديكم البيضاء نجاة المرضي وشفائهم من هذا الوباء اللعين».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وتسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة كاشفا عن وفاة 49 حالة جديدة بعد الاصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و 7309 حالة وفاة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، ومنها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

ووضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات لشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي، وقالت الوزارة إنه يجب أثناء العطس أو الكحة، تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق والقائه بسلة المهملات وغسيل اليدين فورا بالماء والصابون، وتجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص اللعزل إلى مكان آخر والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحكومات جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة.