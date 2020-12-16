هاني الناظر ردا على الشائعات حول لقاح كورونا: «سخيفة وتخاريف»

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إن كل دول العالم لا تستطيع الاكتفاء الذاتي من لقاح فيروس كورونا المستجد، وحتى الصين التي هي أكبر دولة منتجة، تسعى الآن للحصول على لقاحات من دول أخرى، لأنها لديها عدد كبير من السكان، مشيرا إلى أن هناك شائعات سخيفة، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول اللقاح، منها أنه مؤامرة كونية لزرع شريحة في عقل الإنسان للتحكم فيه، وكل هذا «تخريف»، ويجب ألا نصدق ذلك.

شائعة تغيير الصفات الوراثية

وأضاف «الناظر» في مداخلة مع برنامج «خبر اليوم» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الأربعاء، أن البعض يزعم أن اللقاح يغير الصفات الوراثية في الحامض النووي البشري، وهذا كله «تخريف» أيضا، وكلام غير علمي، ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن البعض كان خائفا من مدى كفاءة لقاح فايزر الأمريكي، أو آثاره الجانبية.

تطعيم الأطقم الطبية

وتابع رئيس مركز البحوث الأسبق، أن مصر ستطعم الأطقم الطبية في البداية، وهي ستبدأ في نفس الوقت، الذي بدأت فيه روسيا والصين، موضحا: «طالما اللقاح نزل لازم ناخده كلنا، وعلى نهاية 2021، سيكون الوباء انتهى بعد حملات التطعيم الكبرى التي بدأت في الانطلاق».

الآثار الجانبية للقاح

وعن الآثار الجانبية للقاح فايزر، قال «الناظر» إنه لا يوجد شيء اسمه 100% في الأدوية، وجميع الأدوية لها آثار جانبية، مشددا على أن اللقاحات لها أهمية كبيرة ولولا اللقاحات السابقة التي أنقذت البشرية من الأوبئة كان سيتبقى فقط ثلث البشر الموجودين حاليا.

وأوضح أن اللقاحات حصلت على الإجازة الطارئة، لأنهم استعجلوا بسبب الوباء، وإذا استمر في الانتشار فإن الوفيات ستزيد وتصل إلى مئات الألوف، لافتا إلى أن اللقاحات تمت تجربتها على عشرات الألوف من البشر، واللقاح الصيني حصل عليه عشرات الألوف في الصين، والانتظار دون الحصول عليه يحمل خطورة كبيرة.