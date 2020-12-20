هاني الناظر: أكل الشوارع وسيلة خطرة لنقل كورونا.. «فيديو»

تطرق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، للحديث عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة حوالي مترين بين الأشخاص، مضيفا «بلاش نآكل أكل مكشوف في الشارع، ومازالت لحد النهاردة بشوف ناس بتآكل أكل مكشوف على العربيات في الشارع، وهو وسيلة خطرة لنقل الفيروسات، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المصافحة والأحضان والقبلات».

الناظر: بلاش الأحضان والقبلات علشان كورونا

وأضاف «الناظر» خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب الحذر أكثر من فيروس كورونا، «خلاص بقى إحنا في وقت الجد ووقت الجد بلاش الأحضان والقبلات ومنشربش مع بعض في حاجة واحدة، ولا نشارك بعض في أواني واحدة».

بلاش أكل من برة

وتابع الناظر: «نهتم بالأكل وأنه يكون نضيف وصحي، نعمل ساندوتشات في البيت ونحطها في الكيس ونآكلها وقت اللزوم في الشغل، وبلاش أكل من برة»، مفسرا التهابات الحلق فور الاستيقاظ من النوم بأن سببه هو الإهمال بشرب المياه في الشتاء، حيث يعتقد البعض أن شرب المياه في الشتاء غير مطلوب بكثرة مثل الصيف، "بقول للناس دايما وإنتو نايمين بالليل خلو جنبكو مية وأشربوا منها، وهتصحو كويسين ومفيش التهاب للحلق".

التدفئة الجيدة علاج جفاف الجلد والتشققات

وأوضح هاني الناظر، أنه مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء تنخفض الأوعية الدموية وتكون كمية الدم بالجلد قليلة، وتكون تغذية البشرة بالفيتامينات والمعادن قليلة، ويجف الجلد ويتشقق، وهذا سببه البرد الشديد الذي يقلل من نشاط الدورة الدموية، وهذا يتطلب التدفئة الجيدة في فصل الشتاء.

المياه الدافئة في الشتاء تجدد الدورة الدموية

وشرح «الناظر»، أن الأطفال يصابون بـ«القشف» بسبب غسيل اليدين وعدم التجفيف، مناشدا الأشخاص بعدم استخدام المياه الباردة في هذا الطقس البارد أثناء الوضوء والاستحمام، خصوصا وأن المياه الباردة تزيد جفاف الجلد، واستخدام المياه الدافئة في الشتاء يجدد الدورة الدموية في البشرة، ويزيد من نضاره البشرة ومفيد للبشرة.