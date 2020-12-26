10 فئات تستحق إعانات نقدية من بنك ناصر.. في مقدمتها أسرة المريض

يقدم بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجاً بالمجتمع تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي و لتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.

وتقدم «الوطن» في هذا الصدد الفئات مستحقة للحصول على إعانات النقدية من بنك ناصر، شروط الحصول عليها والمستندات المؤيدة للحالات، وفقًا لما أوضحته سياسة البنك المعلنة.

فئات تستحق الحصول على إعانات نقدية من بنك ناصر

1ـ أسرة المريض.

2ـ الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل».

3ـ الأيتام.

4ـ أسرة المعاق.

5ـ الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

6ـ الأسرة التي لديها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

7ـ الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

8ـ الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

9ـ الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة «الأطفال المبتسرين».

10ـ الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياة الشرب نقية بمنزلها.

ضوابط الحصول على الإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

ـ يعجز دخل الأسرة عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة.

مستندات على الحالات المستحقة لإعانات بنك ناصر تقديمها

ـ شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب، وزواج الأم ، للأيتام.

ـ قسيمة الطلاق، للمطلقة.

ـ شهادة وفاة الزوج، للأرامل.

ـ نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 أشهر، للأسر مهجورة العائل.

ـ خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة، لأسرة المسجون.

ـ أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز، أو أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى أو النخاع ومرفق به تقرير اللجنة الثلاثية بالتأمين الصحي أو تقرير المجالس الطبية المتخصصة، وإذا كان المريض أعزب يقيم بمفرده يتمّ إرفاق شهادة وفاة الأبوين، في حالة المريض أو العاجز.

ـ بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة، لطلبة الجامعات.

ـ شهادة محو الأمية، شهادة التخرج من الجامعة أو المعهد وبناء على الكشوفات المجمعة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ـ شهادة ميلاد الطفل، تقرير طبي من المستشفى بحالته الصحية ومدة إقامة الطفل بالحضانة، في حالة الأطفال المبتسرين.

ـ عقد الإيجار قانون قديم أو الملكية للوحدة السكنية، مقايسة من شركة المياه، في حالة الأسر التي ترغب في توصيل مياه الشرب، في حالة الأسر التي ترغب في توصيل مياه الشرب.

ـ محضر الشرطة، تقرير المعاينة من النيابة، في حالات الحوادث والنكبات.

ويهدف البنك لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع، والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.