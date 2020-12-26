رئيس «الإسكان الاجتماعي»: لا نية لمد الحجز ومدينة بدر الأكثر إقبالا

شهدت المبادرة الرئاسية التى تم انطلاقها للمرة الأولى، تحت عنوان «سكن كل المصريين» إقبالا كثيفًا منذ بداية الطرح نوفمبر الماضى وحتى الآن، بحسب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق 281 ألف ضمن محورين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأضافت لـ«الوطن»، أن إجمالي المواطنين الذين سددوا مقدمات الحجز 312 ألفا، وباقٍ حوالي 30 ألفا لم يسجلوا على الموقع، ولكن لديهم فرصة يومان قبل غلق التسجيل في 28 ديسمبر الجاري.

وأكدت «عبد الحميد»، أنه لا نية لمد فترة الحجز مرة أخرى، لعدم وجود تزاحم، حيث تم مد المهلة من قبل بسبب زيادة حدود دخل متوسطي الدخل، وإعطاء فرصة لعدد أكبر من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن مدينة بدر منطقة «حدائق العاصمة»، من أكثر المدن إقبالا، بسبب قربها من العاصمة الإدارية، حيث تقع على بعد 10 دقائق منها، وأكثر من 85% من المتقدمين بها، ثم حدائق أكتوبر، ثم مدينة العبور الجديدة.

وأشارت، إلى أن نسبة المتقدمين للتسجيل الإلكتروني على موقع الصندوق يوميا، يتراوح معدل التسجيل اليومي ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف مواطن يقومون بزيارة الموقع وتسجيل بياناتهم.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديد موعد بداية طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية عقب الانتهاء من فرز المرحلة الأولى، ومعرفة عدد المقبولين، ومن ثم اتخاذ قرار توفير مرحلة ثانية للعدد المتبقى من المتقدمين، موضحة أن وحدات المرحلة الأولى 125 ألف وحدة فقط، وهناك 312 ألف متقدم، ووارد استبعاد عدد منهم لأي سبب من الأسباب، كعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

واختتمت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، بأنه يتوقف الإعلان بالمرحلة الثانية على معرفة المدن التى بها زيادة عدد المتقدمين، وهل هناك أراضى متاحة لبناء وحدات عليها أم لا؟.