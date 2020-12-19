20 ألفا يسجلون بياناتهم خلال يومين لحجز شقق مبادرة «سكن كل المصريين»

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نحو 20 ألف مواطن، تمكنوا أمس وأمس الأول من تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى المخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".

وأضافت أن الموقع الإلكترونى شهد منذ أيام ضغوطات وكثافات كبيرة من الراغبين فى الحجز، وهو ما أدى إلى شكاوى بعض المواطنين، من عدم تمكنهم من تسجيل بياناتهم، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحديثات بالموقع، وهو حاليا يعمل بكفاءة عالية، وعدد كبير يقوم بتسجيل بياناته بيسر.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن عدد من اشتروا كراسات الشروط وصل حتى الآن إلى نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255 ألفا، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الجارى.

وأوضحت أن غدا الأحد، 20 ديسمبر 2020 ، هو آخر موعد لسداد مُقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات مُنخفضي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المُحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الاثنين الموافق 28ديسمبر 2020.

وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " فسبق أن تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى يوم الاثنين الموافق 28ديسمبر 2020 بدلاً من 21 ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " للتقدم في 1 نوفمبر 2020 وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة، أما فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

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