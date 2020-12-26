طبيب بـ«قصر العيني» يكشف عن نوع صداع خطير يصيب المصريين «فيديو»

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك نوعان من الصداع، النوع الأول يأتي أمام الأذن ومنطقة أسفل الرأس، وهو صداع ناتج عن ضغط الدم، ويكون على الأغلب في هذه الحالة ضغط الدم مرتفع، موضحا أن أسباب الصداع متعددة، ومنها ضغط الدم، ولكن هذا ليس معناه أن كل من ارتفع ضغطه سيكون لديه صداع أو كل من لديه صداع ضغطه عالٍ.

كله بيفتي وبيتصرف كما لو كان طبيب

وأضاف موافي خلال حديثه ببرنامج «ربي زدني علما»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن النوع الثاني من الصداع هو نوع سخيف للغاية وخطير جدا، وخاصة في مصر، «أوقات بحس إني عايش مع 100 مليون دكتور، كله بيفتي ويغير الدواء وبيتصرف كما لو كان طبيب، وميعرفش إنه بيضيع شخص، ودي حاجة فظيعة.. إنه كله بيتكلم عن كله.. ياريت كل واحد يتكلم في شغله».

الصداع الثاني نفسي

وتابع موافي: «النوع الثاني من الصداع يصيب أم الرأس ويكون شديد للغاية، وهو نفسي ويصيب الشخص بعد معرفته بأنه مصاب بالضغط.. مصر البلد الوحيدة اللي بيغير المواطن جرعات الأدوية دون اللجوء للطبيب ويزود الجرعات في حال الإصابة بالصداع، تبقى كاتبله قرص على الريق يخليه هو قرصين ويقولك الضغط علي، ولكن بيكون صداع نفسي والضغط معليش، ولو روحت للدكتور هيقيس الضغط ويقولك ضغطك معليش ولكنه نفسي».

مضاعفات ضغط الدم

وكشف موافي، أن العلماء اختلفو حول «النهجان»، هل هو من مضاعفات الضغط أو أعراض، ولكنه يرى أنه أحد مضاعفات الضغط، فمرض العين والغرغرينا والفشل الكلوي وإصابات القلب، كلها مضاعفات لمرض ضغط الدم، وخصوصا إذا أصيب الشخص بالضغط ولم يكن لديه معرفة.