غادة رجب تواصل الغناء باللهجة الخليجية في «شمس الوصل» (فيديو)

أطلقت المطربة غادة رجب، أغنيتها الجديدة «شمس الوصل» باللهجة الخليجية على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأغنية «شمس الوصل»، كلمات بدر بن شايق، وألحان عبد الله عبود، وتوزيع محمد كمال، ومن إنتاج L1 For Media Production.

وكانت غادة رجب، قد أطلقت على فترات سابقة 6 أغان باللهجة الخليجية، وحققت نجاحا كبيرا، وأبرزها أغنية «يحتاجني».

وروجت غادة رجب منذ أيام عبر حسابها بموقع الصور «إنستجرام» لأغنيتها الجديدة «شمس الوصل» منذ أيام، حيث نشرت «بوستر» الأغنية وعلقت «قريبا».

وعادت غادة للغناء من جديد بعد فترة غياب طويلة في نوفمبر 2019، وذلك من خلال التجهيز لعدد من الأغنيات الخليجية التي من المقرر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة.

وتحدثت رجب، في تصريح سابق لـ«الوطن» عن سبب تقديمها الأغنية الخليجية، قائلة، «هذه ليست المرة الأولى التي أقدم فيها هذا اللون الغنائي، وقد غنيت قبل ذلك بلهجات مختلفة».

وعن رغبتها في طرح ألبوم غنائي كامل باللهجة الخليجية، أم ستكتفي بـ«سنجل»، قالت في تصريح سابق «الأغاني السنجل أصبح لها صدى أكبر في ظل وقتنا الحالي بسبب أن العملية الإنتاجية أصبحت مكلفة للغاية».

وعن رأيها في أغاني المهرجانات وتهمة إفساد الذوق العام، قالت، «لست في موضع الناقد الفني لتقييمها، ولكن أغاني المهرجانات بشكل عام لها جمهورها، وأنا شخصيا بارقص على أنغامها في احتفالات خاصة مع صديقاتي، فهي أغاني لها وقتها وجمهورها، أما فيما يتعلق بتهمة إفساد أغاني المهرجانات للذوق العام، فهذا لا يحدث إلا إذا كان هناك كلام بذىء أو خادش للحياء، وبالتأكيد هذا أمر مرفوض نهائيا».