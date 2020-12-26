عمرو دياب يطرح «وأنا معاك» ثالث أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

طرح الفنان الكبير عمرو دياب أغنية «وأنا معاك» وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

وكان الهضبة طرح، صباح اليوم ثاني، أغنيات ألبومه وعنوانها «بتهزر» كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.

وطرح، أمس، أغنية «فاكرني يا حب» وهي أول أغنيات ألبومه الجديد، من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويوجد الهضبة حاليا ضمن تريندات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

يا أنا يا لأ: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي».

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

شكراً: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم».

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير».

طبل: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما».

بتهزر: «كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير».

فاكرني ياحب: «كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل».

وأنا معاك: «كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

يا دلعو: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي».

من العشم: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي».

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

الجو جميل: «كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل».