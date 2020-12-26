القوات التركية تواصل قصفها على مواقع بالرقة السورية

واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم، قصفها على محاور المشيرفة وجهبل شمال شرقي «عين عيسى» بريف الرقة الشمالي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، قال أمس الجمعة، إن مجموعات من قوات الاحتلال التركي، حاولت التسلل إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية، فيما دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات الاحتلال من جهة ، وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم«قسد» من جهة أخرى، تزامنًا مع قصف بري مكثف بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف العنيف.

وكانت مصادر محلية، قالت في وقت سابق، لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الاحتلال التركي استهدفوا بقذائف المدفعية منازل السوريين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرقي عين عيسى، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.

ومن جانبه قال «المرصد السوري»، في وقت سابق، إن أكثر من 900 مسلح سوري موال لأنقرة، عادوا إلى سوريا بعد توقف القتال في «ناجورني كاراباخ»، والتي شهدت في وقت سابق من العام الجاري، نزاعا بين أرمينيا وأذربيجان، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبدالرحمن، إن المقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا على دفعات، كان آخرها في 27 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المقاتلين عادوا إلى مناطق سيطرة فصائل الموالية لأنقرة في شمالي سوريا.

وفي سياق متصل، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قيام عناصر من «فرقة الحمزة»، الموالية لتركيا، باقتلاع نحو 750 شجرة زيتون لسوريين في «معبطلي» بريف عفرين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، اتهمت أنقرة بعدم الالتزام بمبادئ وأعمال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أنشطة أنقرة في شرقي البحر المتوسط، وليبيا، وسوريا، وقرة باج، استفزازية.