عفاف شعيب: «مساعدة الرجل لزوجته مش عيب وغسيل المواعين بالتساوي»

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن تصريحاتها الأخيرة بشأن انتقادها لقيام بعض الرجال بمساعدة زوجاتهن في الأعمال المنزلية والانتقاص منهن فُهمت بشكل خاطئ، لأنها تحترم الأزواج الذين يفعلون ذلك ولا تقلل من شأنهم.

وأضافت «شعيب» لـ «الوطن»، أن غالبية حالات الطلاق التي تحدث بين الأزواج الجدد بسبب عدم التعاون المثمر بينهما، مضيفة: «الرجل يساعد مراته لكن مش على طول، غالبية حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم التعاون بينهما، خصوصًا الأزواج الجدد من الشباب، أنا لست رافضة لمبدأ مساعدة الرجل لزوجته، لكن مش يغسل مواعين على طول، لازم الاتنين يساعدوا بعض».

وتابعت: أنا فنانة كبيرة ليّ تاريخ مشرف، أنا بشرف الفن وصورة مشرفة للفن المصري، ولا أقصد إطلاقًا إهانة الرجل الذي يساعد زوجته أو التقليل منه، لأنه مش عيب يساعد مراته بس من غير أي طرف يجي على التاني.

وكانت الفنانة عفاف شعيب، قد تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصريحاتها التي انتشرت مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، والتي قالت فيها إنها «لا تعتبر الرجل الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل»، حيث وصف بعض المتابعين هذه التصريحات بالغريبة وتحط من قدر الرجل الذي يساعد أهل بيته ويكون في خدمتهم، في وقت يعمل فيه الرجل والمرأة بحثًا عن لقمة العيش.

ومن النجوم الذين أبدوا استغرابهم من تصريحات الفنانة عفاف شعيب، وانتقدوها كانت الفنانة آيتن عامر، التي كتبت عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: إيه التصريحات العجيبة دى بس!، مين قال إن اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دي يبقى من أنصاف رجال!.

وتابعت «عامر»: «الستات بيشتغلوا وينضفوا ويطبخوا ويغسلوا وبالليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع، ولما الراجل يساعد نقول عليه مش راجل! ايه ده بجد؟».