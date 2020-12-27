رصاصة طائشة تقتل سيدة حامل.. «جوزها كان بينظف السلاح»

كانت تحمل في يديها كوبًا من الشاي لزوجها المنهمك في تنظيف سلاح ناري «فرد خرطوش»، لحظات قليلة وقبل أن تعطي السيدة العشرينية كوب الشاي لزوجها سقطت على الأرض جثة هامدة، بعدما خرجت رصاصة من السلاح الناري لتستقر في رأسها، الحادث أصاب الزوج بحالة حزن شديدة بعد أن فقد زوجته ورفيقة دربه، كان طوال الوقت يؤنب نفسه وكأنه يحدثها: «قتلتها بيدي، قتلت ابني البكري الذي كنت أنتظره بعد 3 سنوات زواج».

مأساة الزوجة وموتها كان محل تحقيق من فريق البحث الجنائي في الشرقية الذي حضر إلى منزل الزوجية في قرية بنايوس الزقازيق وعاين الحادث وناظر الجثمان، وانتهى التحقيق إلى أن الواقعة ناتجة عن قتل خطأ، اقتادت المباحث الزوج «أحمد.أ» إلى قسم شرطة الزقازيق وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى قررت انتدابي الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها.

الزوج باكيًا: قتلت مراتي وابني

وقف الزوج باكيًا أمام النيابة العامة يبرر جريمته ويعبر عن حزنه الشديد في فقدان زوجته ونجله الذي كان ينتظره، وقال: «كنت قاعد في البيت بنظف في فرد خرطوش كان فيه عيار ناري عايز يخرج وقولت لمراتي اعملي كوباية شاي وبعد دقايق لقيتها واقعة في الأرض قبل ما أخد منها الشاي»، وأوضح الزوج أنه كان متزوجًا من المجني عليها منذ 3 سنوات، وعندما تأخرت في الحمل اصطحبها إلى الأطباء بعد العام الأول من الزواج وأخبروها بأن الأمور طبيعية، وبعدها بأكثر من سنة عرف بحمل زوجته وأنها ماتت في شهرها الرابع.

المحكمة تعاقبه بالحبس لمدة سنة

النيابة العامة قررت حبس الزوج وأحيل بعدها إلى المحكمة التي قررت حبسه لمدة سنة بتهمة القتل الخطأ لزوجته آمال محمود إبراهيم، 22 عاما، وحيازة سلاح ناري، وصدر الحكم من محكمة جنايات الزقازيق، في القضية رقم 5907 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ والتي قيدت برقم 320 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب الزقاريق، برئاسة المستشار سامي جاب الله، وعضوية المستشاريين هيثم حسن ومدحت سالم محمد.