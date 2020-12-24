ضبط 204 قطع سلاح و248 قضية مخدرات وتنفيذ 77469 حكما قضائيا 

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 204 قطع سلاح ناري، بحوزة 175 متهما، وذلك على النحو التالي:

(19) بندقية آلية.

(32) بندقية خرطوش.

(17) طبنجة.

(136) فرد محلي.

(548) طلقة مختلفة الأعيرة.

(208) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (77469) حكما قضائيا متنوعا بإجمالي (6631) محكوم عليه، وذلك على النحو التالي:

(352) حكم جناية.

(23605) حكم حبس جزئى.

(4606) حكم حبس مستأنف.

(38376) حكم غرامة.

(10530) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (4) متهمين ارتكبوا (9) حوادث سرقة بالإكراه.

في مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط (248) قضية مخدرات بحوزة (279) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (61,515 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (19,257 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,860 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,571 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,240 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,604 كيلو جرام).

كمية من البودر المخدر وزنت (575 جرام).

كمية من هيدرو المخدر وزنت (350 جرام).

كمية من الآيس المخدر وزنت (80 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (54 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (40 جرام).

(3250) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين،جرى ضبط (34) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط (32) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط (307) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، جرى إعادة (3 دراجات نارية - 3 سيارات).

في مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط (21662) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين، جرى فحص (66) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية (10) منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.