أمطار غزيرة على البحر الأحمر وإغلاق طريق القصير قفط

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر منذ قليل، بأنه تم إغلاق طريق القصير - قفط من الاتجاهين، نظراً لسقوط أمطار غزيرة على المحافظة، خاصةً في منطقة الكيلو 30، والتنبيه على جميع المواطنين توخي الحذر حفاظاً على سلامتهم .

وتعرض طريق سفاجا قنا لهطول أمطار غزيرة، قبل قليل، بلغت حد السيول، مما أثر على حركة السيارات في الاتجاهين، كما سقطت أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وشهدت مدن المحافظة، اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ والتقلبات الجويه وتكاثف الغيوم والسحب، يصاحبها انخفاض شديد في درجة الحرارة.

وكان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر قد حذر من تعرض المحافظة لموجة من تقلبات الطقس وهطول أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، بناءً على إشارة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع احتمالية سقوط أمطار

ورفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، خاصةً على المناطق الجبلية، كما أصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.

كما حذرت إدارة مرور البحر الأحمر سائقي السيارات، وطالبتهم بتوخي الحذر على الطرق السريعة، والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة.