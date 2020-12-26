أسرار جلسة رانيا يوسف مع محاميها للخروج من مأزق تصريح «المؤخرة»

علمت «الوطن» أن الفنانة رانيا يوسف، تواصلت خلال الساعات الماضية مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، من أجل معرفة الدعاوى التي أقيمت ضدها خلال الساعات الماضية، جراء تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» العراقية، الذي شهد قولها «مؤخرتي مميزة».

«يوسف» كانت قد تركت منزلها خوفا من تسلم الإنذارات والدعاوى القضائية، التي أقامها أكثر من 65 محاميا، على رأسهم نبيه الوحش، الذي أوضح أن «رانيا يوسف أساءت لمصر والمصريين في قناة عراقية».

وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن القانونيين الذين تواصلت معهم رانيا أقنعوها بأن تقوم بحذف كافة الفيديوهات التي نشرتها عبر صفحاتها الرسمية والشخصية، لكونها دليلا على كونها تتباهي بما فعلته، وطلبوا منها أيضا عدم الحديث مطلقا عن تلك الحلقة، كما طالبوها بأن يجعلوا مذيع البرنامج العراقي هو الذي يتحدث عن الموضوع وأنه كان السبب الرئيسي وراء خروج تلك الإجابات من خلال اللعب في مونتاج الحلقة.

كانت الفنانة رانيا يوسف، تركت منزلها خلال الساعات الماضية، واستقرت بمنزل آخر لها، بعد الأزمة العنيفة التي تعرضت لها جراء تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامجه «مع الفارس»، الذي يُذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية التي جاء فيها «مؤخرتي مميزة».

وتعرضت رانيا لهجوم عنيف من قبل زملائها الفنانين خلال الساعات الماضية، ومن بينهم الفنان الكبير حسن يوسف، الذي قال لـ«الوطن»، إن ممثلات الإغراء في زمن الفن الجميل لم يكن لديهن الجرأة للإدلاء بمثل هذه التصريحات، مشددا على ضرورة محاسبة يوسف على تصريحها، وشطبها بشكل نهائي حال تكرارها للواقعة مجددا.