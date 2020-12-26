رانيا يوسف تحذف فيديو «مفاتنها» بعد عاصفة من الانتقادات والبلاغات

حذفت الفنانة رانيا يوسف، فيديو (برومو) اللقاء تليفزيوني الذي أجرته مؤخرًا مع المذيع العراقي نزار الفارس، من حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والمقرر عرضه كاملًا عبر قناة «الرشيد» الفضائية مع بداية العام الجديد، ضمن احتفالية رأس السنة الميلادية 2021، والذي تحدثت من خلاله عن مفاتن جسدها، وقولها صراحة «مؤخرتي مميزة».

وصاحبت عاصفة من الانتقادات والهجوم قيام رانيا يوسف، بنشر «برومو» من لقاء تليفزيوني مرتقب تتحدث فيه عن قيام الفنانات بإبراز مفاتنهن وهى التي تثير الجدل باعتبار أنها تمتلك «مؤخرة مميزة»، وهى العبارة التي أحدثت ضجة كبيرة، منها انتقادات وجهت لها من قِبل لكبار الفنانين على رأسهم حسن يوسف، ورشوان توفيق، وفاروق فلوكس، وقيام عدد من المحامين بتحرير بلاغات ضدها لمخالفتها القواعد الأخلاقية والعادات والتقاليد، ما دفعها لإخفاء أو حذف الفيديو الذي سبق ونشرته من تلقاء نفسها عبر حسابها الرسمي بـ«فيس بوك».

ولم تعاود رانيا يوسف، لنشر «البرومو» الجديد الخاص باللقاء التليفزيوني المرتقب، الذي نشره المذيع العراقي عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي قالت فيه «الذكور كتير ولكن الرجالة قليلين أوي»، لاكتفاءها من الانتقادات التي طالتها جراء «البرومو» الأول.

وكان الفنان حسن يوسف، قد طالبت نقابة المهن التمثيلية بضرورة محاسبتها، وشطبها من النقابة حال تكرارها للواقعة «ممثلات الإغراء فى زمن الفن الجميل لم يكن لديهن الجرأة للإدلاء بمثل هذه التصريحات».

وسبق وقُدمت بلاغات ضد رانيا يوسف، لقيامها بارتداء فستان مكشوف بدون بطانة، خلال مهرجان القاهرة السينمائي منذ عامين ماضيين، وتم التنازل عن هذه البلاغات بعد اعتذارها، وفي مهرجان القاهرة السينمائي 2020، اصطحبت رانيا يوسف ابنتها المراهقة وهى مرتدية نفس الفستان والمعروف بـ «فستان البطانة» الأمر الذي فتح باب الهجوم ضدها لجعل ابنتها الصغيرة تقوم بارتداء مثل هذه الملابس المثيرة.