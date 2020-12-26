ترامب: لدينا أدلة مطلقة على التزوير في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إنه لديه أدلة مطلقة على التزوير في الانتخابات الرئاسية في بلاده، مضيفًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة لا تريد رؤية هذه الأدلة.

وأوضح ترامب، أن «المحكمة العليا» في بلاده كانت ضعيفة في تعاطيها مع عملية تزوير الانتخابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «المجمع الانتخابي»، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، فوز جو بايدن في الانتخابات بحصوله على 306 أصوات من إجمالي 538، مقابل 232 صوتًا لترامب.

ونشر ترامب في وقت سابق، من الشهر الجاري، فيديو على «تويتر»، وأشار إلى حدوث عملية تزوير واسعة في الانتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصف «ترامب» اليوم، بايدن، بالرئيس المزيف، بسبب عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في بلاده، وقال إن جنديا صغيرا يعمل في أفغانستان، أخبره أن الانتخابات التي تجرى هناك أفضل من انتخابات الرئاسة 2020 وأكثر منها أمنا.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قالت وسائل إعلام، إن القادة العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في حالة تأهب قصوى، خوفًا من تصرفات ترامب في الأيام الأخيرة في «البيت الأبيض».

وأضاف ترامب، أن الانتخابات الأمريكية شهدت ملايين الأصوات المزيفة عبر الرسائل البريدية، وتابع الرئيس الأمريكي قائلا إن هذه الأمور جعلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية أشبه بالاقتراع في دول العالم الثالث.

وكانت شركة «دومنيون» المنتجة لماكينات وبرمجية التصويت في الانتخابات أعلنت في وقت سابق أنها قد تقاضي ترامب، ردًا على الاتهامات لها بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.