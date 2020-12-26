كانت زعلانة مع جوزها.. تفاصيل فيديو اختطاف عجوز من ميدان الحلمية

فيديو على موقع «فيسبوك»، من شاب يستغيث بالشرطة لاختطاف والدته من ميدان الحلمية في القاهرة، رسالة الشاب لقيت صدى واسع على منصات التواصل الاجتماعي الذين تعاطفوا معه وطالبوا أجهزة الأمن بالتحرك العاجل، بينما تضمنت أغلب التعليقات أدعية لدعوة السيدة سالمة.

أجهزة الأمن في وزارة الداخلية رصدت الفيديو وكلفت مباحث المطرية بكشف ملابسات تداول منشور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن قيام أحد الشباب بالاستغاثة لاختطاف والدته حال وجودها بميدان الحلمية في دائرة قسم شرطة عين شمس وغلق هاتفها المحمول.

كانت في فندق

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من التوصل لصاحب الفيديو وتبين أنه طالب مقيم في دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، ووالدته ربة منزل مقيمة بذات العنوان وباستدعائهما وسؤالهما قررت والدته بوجود خلافات زوجية بينها وبين والده، فقامت على إثرها بالسفر إلى محافظة بورسعيد والإقامة لمدة 48 ساعة بأحد الفنادق «دون علم زوجها أو نجلها» وعقب مشاهدتها للفيديو المشار إليه قامت بالعودة وتوجهت للإقامة لدى صديقتها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية وأيد نجلها ذلك، وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق.

العجوز: كنت زعلانة من جوزي

تحرر محضر بالواقعة وأحيل الشاب ووالدته إلى النيابة العامة، وقالت في التحقيقات إن معاملة زوجها السيئة دفعتها إلى ترك المنزل وغلق هاتفها دون معرفة زوجة أو نجلها، قبل أن تذهب إلى بورسعيد وحجزت في فندق لمدة يومين، موضحة أنها أرادت من وراء فعلتها تلك تأديب زوجها ونجلها حتى يشعرا بأهمية وجودها في حياتها، وقالت: «كنت زعلانة من جوزي وابني كتير عشان كده زهقت منهم ومشيت من البيت».

وأضافت السيدة الستينية، أنها لم تتعرض للاختطاف وأنها غادرت منزلها من تلقاء نفسها، وعندما عادت أقامت لدى صديقتها لكنها أخبرت نجلها بأنها ليست مختطفة بعد أن شاهدت الفيديو الذي بثه على حسابه بموقع «فيسبوك» وتحدث فيه على أنني تعرضت للاختطاف من ميدان الحلمية.