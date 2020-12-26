رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بسفاجا (صور)

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا إلى الدرجة القصوى، تحسباً لموسم الأمطار، طبقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت "المغربي" أن هناك تنسيقا بين كل الإدارات بالمدينة والشركات المساهمة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع المياه حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأشارت رئيسة المدينة إلى أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح، لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، وتم تخصيص فرق عمل للتدخل السريع في حالة حدوث سيول، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول، وتجهيز مجموعات عمل للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات للتعامل مع أي طارئ.

وتعرض طريق سفاجا قنا لهطول سقوط أمطار غزيرة مساء اليوم، بلغت حد السيول ما أثر على حركة السيارات في الاتجاهين، كما سقطت أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

و شهدت مدن المحافظة اليوم السبت حالة من الطقس السيئ والتقلبات الجوية وتكاثف الغيوم والسحب، مصحوبة بانخفاض شديد في درجة الحرارة.

وحذّر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر من تعرض المحافظة لطقس سيئ وأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، بناءً على إشارة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، خاصةً على المناطق الجبلية، وأصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.

ودعت إدارة مرور البحر الأحمر سائقي السيارات إلى توخي الحذر على الطرق السريعة، والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة.