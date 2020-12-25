«بنحبك يا ريس».. السيسي يستجيب لهتافات العشرات ويوقف سيارته لتحيتهم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهتافات العشرات: «بنحبك ياريس وتحيا مصر» من قبل المواطنين في الشارع، حيث نزل من سيارته لتحيتهم.

وأجرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة، لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق، وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.

كما اطلع سيادته على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية، خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.