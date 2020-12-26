نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية للاستعداد للبرلمان

حرص أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على استخراج كارنيهات العضوية معا، حيث استقبل المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، النواب فور وصولهم لمقر البرلمان، بعد أن وافقت أمانة مجلس النواب علي حضورهم معًا اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية.

وحسب بيان التنسيقية، فإن أمين عام المجلس قام باصطحاب أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية فى جولة تفقدية بأروقة المجلس، تضمنت متحف البرلمان، حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، كما يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافةً إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.

واستكمل نواب التنسيقية إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، لتكون الخطوة الأولى في الاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد، سوف يعكس طموحات وآمال الناخبين الذين آمنوا بالتنسيقية باعتبارها سياسة بمفهوم جديد.