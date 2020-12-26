وفاة 3 أعضاء مجلس النواب قبل انعقاده.. كورونا أحد الأسباب

3 نواب فقدهم مجلس نواب 2020 بوفاتهم، بعد إعلان فوزهم وقبل انعقاده، في سابقة بتاريخ المجالس النيابية المصرية، وهم: النائب الدكتور جمال حجاج، الفائز عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، ثم تبعه النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزي فتي، عن عمر يناهز 58 عاما، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز بالقائمة الوطنية من أجل مصر، ثم أخيرا توفي حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، الفائز عن حزب مستقبل وطن بالسويس.

بدأت الوفيات بين الفائزين في انتخابات مجلس النواب يوم 29 نوفمبر 2020 بالدكتور جمال حجاج، والفائز في انتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، بمحافظة القليوبية، بالمقعد الفردي عن حزب الشعب الجمهوري ضمن ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن، والذي كان يشغل أمين حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية ورئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية سابقا.

واستطاع «حجاج»، وهو على فراش المرض بعد إصابته بفيروس كورونا أن يفوز بالمقعد، بل أنه استطاع أن يفعل ما لم يستطع الأخرون فعله، وهو إعلان فوزه من الجولة الأولى، بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات أبناء دائرته.

وعلت دعوات أبناء دائرته له بالشفاء عندما خرج لهم بفيديو من داخل مستشفى العزل يوم 11 نوفمبر في كلمات بسيطة يطمئنهم على نفسه قائلا: «أنا وأهل بيتي ومحمد ابني في تحسن مستمر، اطمئنوا»، وطالبهم بالإكثار من الدعاء له، واستمر داخل العزل بعدها لأكثر من أسبوعين، حتى تدهورت حالته وتوفي في 27 نوفمبر، لتخرج جنازته من المكان الذي أحبه وأعطي له الكثير من وقته وجهده وعرقه من أمام مستشفى التأمين الصحي ببنها، والذي أزاح الستار إيذانا بافتتاحه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولم يمر سوى 6 أيام فقط، وتم إعلان وفاة ثاني نائب في برلمان 2020، وهو النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزي فتي، عن عمر يناهز 58 عاما، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب في دورة 2015، دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، وخاض الانتخابات وهو في مرضه ضمن مرشحي بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وفاز ضمن الفائزين بمقاعد القائمة عن محافظة الدقهلية.

وأعلنت عائلة النائب حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، وفاته مساء يوم 25 ديسمبر، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس.

وحدد قانون مجلس النواب الطريقة التي يتم شغل المقعد بوفاة النائب فإن كان مرشحا علي المقعد الفردي كما هو الحال في النائبين جمال حجاج و حسن عيد، يتم شغلهما بالانتخاب خلال 60 يوما من إعلان المجلس خلو المقعد، وإن كان المتوفي عن القائمة كما هو الحال في النائب فوزي فتي يتم تصعيد المرشح الاحتياطي.

فبموجب المادة 25 من قانون مجلس النواب، وتنص «على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد، استكمالا لمدة عضوية سلفه»، وفي حالة القائمة «فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته»، واشترط القانون أن يتكون الوفاة قبل 60 يوما من نهاية عمر المجلس ليتم تصعيد المرشح الاحتياطي.