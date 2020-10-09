soul من التأجيل للعرض على Disney plus "كورونا لا يرحم"

بعد محاولات عدة من قبل صناع فيلم الأنيميشن Soul لعرضه على شاشات السينما، أعلنت ستديوهات Pixar هزيمتها من كورونا وقررت عرضه حصريا على منصة Disney plus يوم 25 ديسمبر.

بينما سيتم عرض الفيلم في الأسواق الدولية التي لا يتوفر فيها Disney Plus، في دور السينما في تاريخ لم يتم تحديده بعد.

كان من المقرر في البداية إطلاق فيلم "soul" في يونيو، ولكن تم تأجيله لاحقًا إلى 20 نوفمبر وسط وباء فيروس كورونا.

وعلى عكس "Mulan"، الذي تم طرحه في Disney Plus مقابل 30 دولارًا إضافيًا، سيكون "Soul" متاحًا لمشتركي Disney Plus البالغ عددهم 60.5 مليونًا بدون تكلفة إضافية.

قال بوب تشابك، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني: "يسعدنا أن نشارك Soul مع الجماهير مباشرة إلى Disney + في ديسمبر".

تدور قصة الفيلم حول حلم "جو" بأن يكون عازفًا لموسيقى الجاز، ولكن يمر حادث غير متوقع يؤدي إلى فصل روحه عن جسده، ثم يتم نقله إلى مكان خيالي.

"Soul" مدته ساعة ونصف، من إخراج "Pete Docter" ،Kemp Powers"، ويشارك جيمي فوكس وتينا فاي وغيرهما بالتعليق الصوتي في الفيلم.. واختارته إدارة كان السينمائي ضمن اختياراتها الرسمية لعام 2020.

يأتي استبعاد طرح Soul سينمائيا، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن احتمالية إغلاق ثاني أكبر سلسلة سينمائية في الولايات المتحدة أبوابها مؤقتًا.

وفي بيان صدر عبر شركة Cineworldعبر موقع تويتر: " نؤكد أننا ندرس الإغلاق المؤقت لدور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

إغلاق Cineworld، الشركة الأم لسينما Regal، يعني توقف 536 قاعة سينما عن العمل كما سيتم تعليق 127 دور السينما الخاصة بها في المملكة المتحدة.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، بينها لا وقت للموت، باتمان، Dune، F9، وماتريكس 4.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.