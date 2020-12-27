توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تساهم توقعات الأبراج الفلكية في تحديد التوافق بين الأشخاص، من خلال الصفات التي تجمعهم، حيث يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليل مفصل لشخصية الفرد، وفقا لتواريخ ميلادهم.

ويقدم «الوطن» خدمة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح مرحة، وتكتشف بداخلك طاقات جديدة تساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تضاعف تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الجنس الآخر باقتدار، وعموما تستخدم منطقا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تبدو جاهزا بحجج قوية وتستطيع أن تصل لأهدافك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاصا لمن تحب ولمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كاريوكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء سلمى حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

«فينوس» في منزل العلاقات تساعدك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم.. تحمي نفسك ومصالحك وتحقق مكاسب.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تستطيع أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وبتنظيم أفكارك، فقط ينصحك الفلك بأن تنتبه لحقوقك.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يساعدانك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وأن تضع حلولا جذرية للصراعات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويجعلك ذلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم وتضع الحب في مقدمة اهتمامك.. فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، ويطالبك ذلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.