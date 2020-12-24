حظك اليوم الخميس 24-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تتباين صفات الأبراج من برج لآخر، فلكل مواليد برج صفات تميزه وأخرى تعيبه تختلف عن غيرها، وترتبط الأبراج بعلم الفلك الذي يساعد أيضًا في تحديد التوافق بين الشخصيات الخاصة بكل برج، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المشتري وزحل يساعدانك أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة ويمدانك بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي بشرط العمل الدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الثاني ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وانفعالاتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يمدك بالحماس ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور المطربة أصاله نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وعدم الزهو بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم تتحسن الأجواء وقد يتغير تفكيرك بصورة كلية وقد تجد دعما من أصدقاء أو زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر يمدك بطاقة عاطفية، وتساعدك اليوم نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تستطيع أن تتواصل مع الآخرين، لكن من غير المناسب أن تتخذ قرارات متسرعة خاصةً اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

حتى ولو كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. فينوس في منزل الحب وتستطيع أن تغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يعدك بأوقات حلوة.. قد تخطط لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بالتقدم وتستطيع أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف المهنية وفي البيع أو في الشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يسمح لك اليوم بالاقتراب ممن تحب وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطربة اللبنانية فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل والصحة يشحذ طموحك ويدفعك اليوم للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك جاذبية وتألقا وتؤثر في جميع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة الفنانة بوسي، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يدفعانك للتعبير جيدا عن أفكارك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بنضج وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تقوم بدورك المهني والعائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتعامل بلباقة أمام أي تطورات غير متوقعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم أكثر تفاؤلا وهدوءًا وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تؤثر في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عابد فهد، ويوافق تاريخ ميلاده 21 فبراير.