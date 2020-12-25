حظك اليوم الجمعة 25-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص عدد كبير على متابعة الحظ اليومي الخاص بالأبراج الخاصة بهم، فتختلف التوقعات من برج لآخر وفق عالم الفلك، الذي يحدد أيضًا العيوب والمميزات الخاصة بمواليد كل برج، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتركيز أثناء متابعة القضايا المهنية والمالية وراجع جيدا أسلوب إدارتك للمواقف.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك باعتماد اللباقة والهدوء في مناقشة أي قضية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تناقش ما لا يعجبك مع من تحب بصراحة ولباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور المطربة أصاله نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك واحم نفسك من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل في صمت وينفعك ذلك.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تُعد نفسك لاستقبال الخير والمكاسب بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للخروج من عزلتك وتسترخي مع أحباب أو أصدقاء مقربين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل ويجب أن تكون دقيقا في أقوالك وأن تستقبل المفاجآت بهدوء وصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ومن المهم ألا تغامر، ولا تتسرع في سلوكيات أو أقوال طائشة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يمنحك روح ملهمة وقد تنظر لمن تحب وللبعض من زاوية جديدة، ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل معهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك وقد تبدأ مرحلة مالية جديدة وتحقق مكاسب رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك أدوات السعادة وتقترب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة ورغم الضغوط تستطيع أن تظهر تفانيا وإتقانا، فقط انتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تساعدك أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك حضورا وتلفت إليك الأنظار وتفتن الجميع من حولك خاصة الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك حماسا ورغبة في التجديد والإنجاز.. اطمئن فاليوم يحمل لك الخير والتقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتحمل مسئولياتك بدون تذمر، واهتم بإصلاح الأوضاع العالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم لا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب ومع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم القمر وعطارد يسمح لك اليوم بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.