حظك اليوم الأربعاء 23-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأبراج من برج لآخر، ولكل برج عيوبه ومميزاته، واستمرارا للخدمات التي تقدمها الوطن لقرائها تقدم «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتمدك الكواكب بإصرار كبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل نحو مراجعة خبراتك السابقة وترغب في الانعزال وقد يعود عليك ذلك بالفائدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك وتستطيع أن تتكيف ببساطة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمدك بالجاذبية والتألق والحضور الأخاذ وقد تنفعك بصيرتك في استنتاج الكثير.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتفكير بأسلوب واقعي واقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحكّم في العصبية وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بكل نشاط، وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تستمتع بوقتك مع من تحب وتقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه وتحسن توظيف جهودك وتنظيم وقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالحماس والإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة نيكي ميناج، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وأولوياتك على المستوى الشخصي والمهني.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك قد يصيب مشاعرك ببعض التشوش.. اصبر ولا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتتأنى في إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم باعتماد اللباقة ومقاومة التشوش والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.