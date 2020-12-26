الخولي: هدف البرلمان المقبل تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي

وجه النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر والتقدير للأمين العام والأمانة الفنية بمجلس النواب، على التنظيم الذي تم على أعلى مستوى، وراعى كافة التدابير الاحترازية، أثناء إصدار البطاقات للنواب الجدد واستلام حقائبهم وكل الالتزامات التي تتعلق بالعضوية.

نواب الشباب لديهم تطلعات كبيرة

وأضاف الخولي، خلال لقاء عُرض على شاشة extra news، أنه كان هناك التزام كامل من السادة النواب بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولم يتكن هناك أي مخاطر على السادة الأعضاء، موضحا أن عدد كبير من النواب لديهم تطلعات كبيرة، وهم من الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية.

تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوار كبيرة

وأوضح عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية عبارة عن منصة حوار بين عدد كبير من الحزبيين والسياسيين لتعبيرهم عن تيارات متعددة، وهذا يعطي إثراءً للنواب، ولديهم أيضا العديد من الرؤى والحلول للقضايا التي تواجة الشعب المصري، كما أن دعم المشروعات القومية هي من الأسس الرئيسية في دعم الدولة ككل، وخاصة الجانب الاقتصادي، من أجل الحفاظ علي استقرار القرار الوطني والقدرة على تحقيق تطلعات المجتمع.

علينا تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن البرلمان الماضي، مر بمرحلة إصلاح إقتصادي، وأن البرلمان الجديد علية مسؤولية كبرى تكمن في اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تخفيف أعباء الإصلاح الإقتصادي للاستفادة من المشروعات الكبري التي نُفذت خلال المرحلة الماضية لدعم المشروعات، وأهمها المشروعات الصغيرة للقدرة علي مواجهة البطالة.

وأردف أنه يوجد عدد من التشريعات علي أجندة المجلس القادم، لها أهمية قصوى لمواجهة التحديات التي نجمت عن الإصلاح الإقتصادي ومراجعة الاتفاقيات الدولية، لتعلقها بجذب الاستثمار وبعض القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية لإتمام الهيكل التنظيمي للدولة.

التشريعات على أجندة البرلمان الجديد لها أولوية قصوى

وأكد أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، كان عضوًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وكان يشعر بدورة في إبداء الرأي بالنيابة عن جميع الشعب، مؤكدا أن لجنة العلاقات الخارجية لها دور وطني مهم جدا في توضيح الكثير من الصور ومعالجة الكثير من القضايا.