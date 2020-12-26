طليقة «السويركي» تستغيث من نجله: أجهضني من قبل ويهددني بالقتل لأصمت

تعرضت السيدة ش.ع، طليقة رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال «التوحيد والنور»، للتهديدات عن طريق شخص يدعي أسامة، وهو الذراع الأيمن، للسويركي، وكاتم أسراره، بعدما نشرت «الوطن» واقعة إجهاضها بعد أوامر من نجله، وذلك حسب طليقة السويركي، التي كشفت في تصريحات لـ«الوطن»، عن التهديدات التي تلقتها خلال الأيام الماضية من أجل الصمت.

تهديدات من أجل الصمت

وقالت طليقة السويركي، إن «أحمد» نجل ┬السويركي»، أرسل لها من يهددها حتى تصمت، حيث إنه غضب بعد نشر الجريدة لواقعة الإجهاض التي يقف ورائها، موضحة لـ«الوطن»: «عندما علمت أنني حامل، اتصلت بالسويركي، الذي كان وقتها في السعودية ليؤدي مناسك الحج، وأبلغته بالحمل، فأغلق الهاتف».

وأضافت ش.ع: «بعد ساعات من إعلام زوجي، فوجئت بـ 4 رجال على الباب، وقالوا لي: هتجي معانا من غير كلام ولو منزلتيش مع الرجالة أحمد هيخلص عليكي ولو فكرتي تعملي أي حاجة هتبقي انتهيتي»، مشيرة إلى أن أسامة الذي هددها هو مدير الشؤون القانونية بالتوحيد والنور.

ونشرت «الوطن»، في 18 ديسمبر، تقريرًا بعنوان «تزوجها شيخ شهير عرفيا.. أول صور لزوجة السويركي: حملت توأما منه وطلقها»، كشفت خلاله الستار عن الزوجة «ش.ع»، وهي إحدى زوجات سيد السويركي، والتي تزوجته مع 4 زوجات أخريات في مطلع الألفية، والتي بسببها تم سجنه، لافتة إلى أن «ش.أ»، كانت متزوجة من شيخ شهير «م.ج»، عرفيًا، وبعد الطلاق تعرفت على «السويركي» وتزوجته.

القبض على السويركي

ويخضع رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك سلسلة المحال الشهيرة «التوحيد والنور»، إلى التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، حيث أسندت جهات التحقيق إليه عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.