الكنيسة: البابا لم يحدد طريقة ومكان قداس عيد الميلاد الذي سيترأسه

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ«الوطن»، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لم يحدد الطريقة أو المكان الذي سيقام به قداس عيد الميلاد المجيد الذي سيترأسه ليلة 6 يناير المقبل طبقا لتقويم الكنائس الشرقية حتي الآن، وذلك بعد قراره الذي صدر لتحديد طريقة الخدمة في كنائس القاهرة والإسكندرية التي تعد نطاق إيبارشية البابا خلال الفترة المقبلة في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس الثاني، عمد خلال السنوات الأخيرة إلى ترؤس قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله للحكم على حضوره، إلا أنه بسبب فيروس كورونا المستجد قرر البابا في مايو الماضي نقل قداس عيد القيامة إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بعد تعليق إقامة قداسات العيد في الكنائس في تلك الفترة.

قداس العيد في القاهرة والإسكندرية للكهنة مع 20 قبطيا

وأصدر البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قرارا بتحديد طريقة احتفال عيد الميلاد في كنائس القاهرة والإسكندرية عن طريق اشتراك كهنة الكنيسة و20 فردا فقط في قداسات عيدي الميلاد والغطاس والأخير يتم الاحتفال به في 19 يناير المقبل طبقا للاعتقاد المسيحي وهو يرمز إلى معمودية المسيح.

وتباينت إيبارشيات الكرازة المرقسية في اتخاذ القرارات الخاصة بطريقة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ما بين إقامته بحضور الكهنة فقط وما بين إتاحته للحضور الشعبي بأعداد محددة عبر الحجز المسبق.

وأشار القس بولس حليم، إلى أن القرارات الجديدة التي أصدرتها الكنيسة وستطبق حتى 31 يناير المقبل، جاءت في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الكنيسة تصلي حتى يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة.