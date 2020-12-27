180 ألف طن رصيد صومعة الغلال للقطاع العام بميناء دمياط

أعلن ميناء دمياط، اليوم السبت، عن استقبال 30 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6 آلاف و744 طناً، تشمل 1932 طن يوريا، و2351 طن رمل، و661 طن نترات.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 83 ألف و384 طناً، تشمل 19 ألف و470 طن ذرة، و6940 طن قمح، و2881 طن سكر، و16 ألف و770 طن خردة، و20 ألف طن فول صويا، و11 ألف و695 طن فول، و1529 طن حديد، و3 آلاف و799 طن زيت طعام، إضافة إلى 300 طن كلوريد إيثيلين. ‎

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 826 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وقرنبيط)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وشبت وبقدونس وجزر وسمسم وكمون)، وفواكة (بلح وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومالطا وكرواتيا وأمريكا وإيطاليا وإسبانيا وسنغافورة وإندونيسيا وهولندا وسلوفينيا وهونج كونج وإنجلترا.

وفي المقابل، بلغ عدد الحاويات الواردة 284 حاوية مكافئة، وعدد حاويات الترانزيت 1379 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179 ألف و439 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58 ألف و970 طناً.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2660 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مغادرة قطار مكون من 20 عربة، بعد أن قام بتفريغ عدد 20 حاوية، متجهة إلى السادس من أكتوبر، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و570 شاحنة.