التعليم العالي: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد مزوري قرارت الوزير

شدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي على أن وزارة التعليم العالي تفاجأت بتزوير قرار ونسبه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحويل كافة المستشفيات الجامعية لمستشفيات عزل، وتعطيل الدراسة وشائعات وأكاذيب أخرى تتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن كل هذه القرارات غير صحيحة ولم يصدر أي قرار من وزارة التعليم العالي بهذا الشأن.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات كان دوريا

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المجلس الأعلى للجامعات انعقد اليوم، خلال الاجتماع الدوري الشهري، ولكن أهل الشر لم يتوقفوا عن تزوير قرارت وزارية ووضع توقيعات وزراء الحكومة عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الرسمية والمعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة من يزور ومن ينشر تلك الشائعات.

الفصل الدراسي الأول يسير بشكل جيد بالجامعات

وشرح عبدالغفار أن الغرض من تلك الشائعات إثارة البلبلة وتعطيل الدراسة، وهي حرب منظمة على الدولة المصرية وكل ماتحققه الدولة من نجاحات، والعام الجامعي والفصل الدراسي الأول يسير بشكل جيد، وتم تحديد مستشفيات العزل سواء تابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكل هذه شائعات لإثارة البلبلة وإضعاف ثقة المواطن في حكومته وفي الإجراءات التي تؤكد أننا نسير بشكل ناجح ومنظم وعلمي.

نتخذ جميع الاجراءات الاحترازية بالجامعات

واستكمل عبدالغفار أن هناك تشديد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء عند دخول الجامعات أو قاعات الدروس، والحرص على النظافة وتقليل الاختلاط، مشددا على أن هناك مستشفى أو أكثر بكل محافظة للعزل، ففي محافظة القاهرة توجد مستشفى تابعة لجامعة القاهرة أو مستشفى القصر العيني الفرنساوي ومستشفى الباطنة ومستشفى العبور التخصصي وجامعة عين شمس ومستشفى بدر والمستشفى الميداني ومستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين.

المستشفيات الجامعية تغطي المحافظات بالعزل

وكشف عن أن مدينة بنها بها مستشفى العزل ببنها، ويوجد مستشفى للعزل بالمنصورة وطنطا والزقازيق وأسيوط وسوهاج، مؤكدا على أن كل محافظة بها جامعة ولها مستشفيات تم تخصيص إما أقسام للعزل بداخلها أو المستشفى بالكامل، فالمستشفيات الجامعية تغطي المحافظات لمعالجة مصابي فيروس كورونا ممن يحتاجون العزل بالمستشفيات.