بينهم مقاول ومحامي.. ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار جنوب بني سويف

تمكنت نقطة شرطة منطقة شرطة آثار الحيبة ببني سويف، اليوم، من ضبط 6 أشخاص، في أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منطقة آثار الحيبة شرق النيل بمركز الفشن، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وتلقي العقيد محمود مهنى، مأمورمركز شرطة الفشن، إخطارا من نقطة شرطة قرية الحيبة، بالتعاون مع نقطة شرطة آثار المنطقة، بإلقاء القبض علي 6 أشخاص في أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار ليلا.

وأسرع العقيد محمود مهنى، والرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن، إلى منطقة آثار الحيبة، وتم التحفظ علي المتهمين، وإخطار مباحث آثار بني سويف.

وتبين من تحقيقات مباحث آثار بني سويف، أن المتهمين، هم "محمد. ص. ي"، 48 عاما، مقاول، مقيم ببندر بني سويف، و"علاء. م. ع"، 22 عاما، عامل، مقيم بمركز اهناسيا، و"محمد. ا"، 40 عاما، محامي، مقيم بمركز ببا، و"محمد. و. ع"، 35 عاما، فلاح، و"نجم. ا. ع"، 42 عاما، عاطل، و"عاطف.ع"، 57 عاما، فلاح، مقيمون بمركز سمسطا.

وبالمعاينة تبين وجود حفر عمق متر ونصف بالمنطقة الأثرية، وأدوات حفر تم التحفظ عليها، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالبحث عن الآثار في المنطقة، وتحرر المحضر رقم 4047/2020 إداري مركز شرطة الفشن، وبالعرض علي النيابة قرر المستشار محمد سامح، وكيل نيابة الفشن، حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.