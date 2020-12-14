القبض على مقاول وآخر هارب من 127 حكما قضائيا في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة، القبض على مقاول؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم سبق اتهامه في قضية أموال عامة، وتم ضبط وتحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للمقدم شادي الشاهد، رئيس مباحث المعصرة، مفادها أن المدعو "عبدالنبي. ت. ز"، 48 عاما، مقاول، مقيم بشارع التحرير ـ التبين البلد، دائرة قسم شرطة التبين، سابق اتهامه في القضية رقم 3559 لسنة 2010 الصف/ جيزة "أموال عامة"، يحوز سلاحاً نارياً بدون ترخيص ـ داخل قطعة أرض ملكه "تحت الإنشاء"، كائنة بمنطقة المعصرة البلد ـ دائرة القسم.

وتشكل فريق من ضباط المباحث، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رئيس مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري (بندقية آلية عيار 7.62×39 مم ـ بدون طلقات).

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهم بحيازته للسلاح الناري، بقصد الدفاع.

وألقت المباحث القبض على هارب من 127 حكماً قضائياً بغرامات 1.5 مليون جنيه بمنطقة المقطم.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة تمكن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مالك إحدى شركات المعمار - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المعادي)، والمطلوب التنفيذ عليه في 127 حكم حبس جزئي ومستأنف (شيكات – مبانٍ)، بإجمالي عقوبات بالحبس 103 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت 1.526.000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.