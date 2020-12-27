بعد تهديدها لرئيس الوزراء العراقي.. تعرف على «عصائب أهل الحق»

أدرجتها واشنطن، في يناير الماضي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ضمن وكلاء إيران في المنطقة، إنها «عصائب أهل الحق».

وأمس الأول الجمعة، توترت الأوضاع في العاصمة العراقية «بغداد»، بعد تهديد «العصائب»، لرئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال أحد قياداتها، فيما انتشرت قوات «مكافحة الإرهاب» في بعض مناطق العاصمة.

وقال الكاظمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن أمن البلاد أمانة ولن يتم الخضوع إلى مغامرات أو اجتهادات.

وأمس السبت، أشارت قيادة «العمليات المشتركة» إلى أن العاصمة بغداد آمنة، ولا يوجد أي تهديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعد «العصائب» إحدى الميليشيات المدعومة من «الحرس الثوري الإيراني»، والعاملة في العراق وسوريا، فيما تورطت «أهل الحق» في أعمال عنف طائفية، وجرائم حرب في البلدين، وتعتبر «العصائب» ضمن الأقوى في العراق.

ونرصد أهم المعلومات عن «عصائب أهل الحق»:

-ميليشيا شيعية مدعومة من إيران وتسعى إلى دعم نفوذ طهران الديني والسياسي في العراق.

- تأسست في 2006 على يد قيس الخزعلي وأكرم الكعبي.

-تورطت في أعمال عنف طائفية وجرائم حرب في العراق وسوريا.

- انفصلت «أهل الحق» عن «جيش المهدي» بقيادة مقتدى الصدر في 2006.

- عدد أفرادها يتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف.

-قدرت مصادر أمريكية في 2007 حجم المساعدات التي تحصل عليها الميليشيا بنحو 20 مليون دولار في الشهر.

- نفذت «العصائب» خلال فترة وجود القوات الأمريكية في العراق أكثر من 6 آلاف هجوم على القوات الأمريكية والعراقية.

-تركز نشاط «أهل الحق» عقب انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ديسمبر 2011 على تجنيد عناصر من أجل دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

- بدأت إيران في منح «العصائب» نحو 5 ملايين دولار في الشهر بالإضافة إلى أسلحة في 2012 .

- قامت «العصائب» في سوريا بارتكاب جرائم طائفية ضد السوريين.