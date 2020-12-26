حملة على مكبرات الصوت والباعة الجائلين بكفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولي حسن، اليوم السبت، حملة لمصادرة مكبرات الصوت «الميكرفونات» من الباعة الجائلين، وإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات بالطريق العام، أسفرت عن مصادرة 3 أجهزة مكبرات صوت من الباعة الجائلين، تحت إشراف ياقوت أحمد ورد، نائب مركز كفر البطيخ، ومحمد حزمان، وياسر نزهة، من إدارة البيئة، بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالوحدة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالاهتمام بالمحيط البيئي، وإزالة الإشغالات والتصدي لظاهرة استخدام مكبرات الصوت.

وفي وقت سابق، ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أصحاب مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، بتقنين أوضاعهم، عبر استخدام النماذج المطورة المعتمدة والواردة أسماؤهم بالحصر قبل عام 2016، ولم يتقدموا بطلبات تطوير للجنة المشكلة.

وطالبت المحافظ، بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لكتابة تعهد بتطوير مكامير الفحم الخاصة بهم، وتركيب النماذج المطورة قبل تاريخ 31-12-2020، منوهة إلى أنه في حال عدم الالتزام بالتقنين خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع تنفيذ الإزالة حيال المكامير المخالفة.

وأشارت المحافظ إلى وضع معايير خاصة بتلك الأعمال، التي تأتي عملا بالاشتراطات البيئية المقررة في هذا الشأن للحد من الملوثات الناتجة عن مكامير الفحم البلدية.

وكان سكان مدينة دمياط الجديدة؛ طالبوا مديرية أمن دمياط وجهاز التعمير والبيئة، بسرعة إزالة مكامير الفحم التي تعد بمثابة كارثة تهدد حياة مرضى الجهاز التنفسي، ما يدفع ربات البيوت لغلق نوافذ المنازل، فضلا عن ترك البعض منازلهم بسبب الأدخنة القاتلة الناتجة عن تلك المكامير.

ورغم مطالبات الأهالي بإزالتها من المدينة، لكن ما زالت الشكاوى مستمرة رغم استبدال أغلبها بنماذج أفران حديثة.