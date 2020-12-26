عاجل.. «البابا» يعلن إقامة قداس عيد الميلاد بوادي النطرون بحضور محدود

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إقامة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد محدود من الأساقفة والرهبان، كما فعل في عيد القيامة السابق، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان البابا تواضروس الثاني، عمد خلال السنوات الأخيرة على ترأسه قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للحكم على حضوره، إلا أنه بسبب فيروس كورونا المستجد، قرر البابا في مايو الماضي نقل قداس عيد القيامة إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعد تعليق إقامة قداسات العيد في الكنائس خلال تلك الفترة.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قرارا بتحديد طريقة احتفال عيد الميلاد في كنائس القاهرة والإسكندرية عن طريق اشتراك كهنة الكنيسة و20 فردا فقط في قداسات عيدي الميلاد والغطاس، والأخير يتم الاحتفال به في 19 يناير المقبل، طبقا للاعتقاد المسيحي، ويرمز إلى معمودية المسيح.