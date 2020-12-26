وزيرة البيئة: أتوقع عودة السياحة البيئية في النصف الثاني من 2021

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة تضع خطة للتخلص من نفايات فيروس كورونا في ظل زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، موضحة أن من ينفذ هذه الخطة هي وزارة التنمية المحلية، وتقوم الخطة على أن يتم رفع المخلفات أولاً بأول بصرف النظر عن وجود كورونا من عدمه.

وأضافت «خلال رفع المخلفات واجبنا أن نتأكد من أن عمال النظافة يرتدون المهمات الوقائية، بالإضافة إلى استخراج الدليل الإرشادي لكل مكان»، ميرة إلى وجود دليل إرشادي في النادي، والسوبر ماركت، والمولات، والفنادق، بكيفية التعامل في الأماكن المختلفة.

طرق التخلص من الكمامة

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن أهم هذه الإرشادات هي كيفية التخلص من الكمامة عن طريق تقطيعها ووضعها في كيس ووضع كلور أو كحول عليها والتخلص منه في سلة المهملات، وهذا يمنع من انتشار الفيروس أو إعادة تدوير هذه الكمامة مرة أخرى.

وتابعت، بأنه إذا حدث عزل لقرية مثلما حدث في الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا في قرية المعتمدية عندما تم غلقها، نأخذ المخلفات الناتجة عنها ولا تخرج إلى المصنع، ولكن يتم إرسالها داخل خلية مخصوصة داخل المدفن الصحي، ويتم تبطين هذه الخلية بالجير، ويوضع فيها المخلفات ويوضع عليها جير مرة أخرى حتي لا يتم خلطها بالمخلفات العادية الخاصة بباقي المواطنين.

أتوقع رجوع السياحة البيئية في النصف الثاني من العام القادم 2021

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن شأن مصر هو شأن باقي دول العالم، ونتوقع رجوع السياحة البيئية في النصف الثاني من العام المقبل 2021، «الفكرة ليست مجرد إدخال القطاع الخاص لكي يستمر ويدير معنا المحمية، ولكن عمليات الحماية للموارد الطبيعية تكون عبر خطة طويلة، بدأناها منذ سنتين بمجموعة من التشريعات واللوائح، من خلال بنية أساسية تم عملها لعدد 12 محمية، نطرحها اليوم للقطاع الخاص لمجتمع محلي، ونوفر له فرص عمل داخل هذه المحميات، لذلك فهي نموذج متكامل لتنمية هذه المحمية للاستفادة منها واستخراج نوع جديد، وهو منتج السياحة البيئية الذي نستهدف به سائحا مختلفا وأنشطة مختلفة، يستطيع القطاع الخاص أن يديرها مع الدولة المصرية».