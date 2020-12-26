البابا تواضروس: عمل مصر بالخط الهمايوني في بناء الكنائس كان أمرا مخجلا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يميل إلى استخدام التصنيف الديني، لأنه لا فرق بين المصريين في الحقوق والواجبات، مشددًا على أنه يشعر أن كثيرًا من الأمور تصوب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من أهمها قانون بناء الكنائس في عام 2016.

الخط العثماني كان يطبق على المسيحيين فقط

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «mbc مصر»: «كان يستخدم قبل ذلك خط همايوني منذ عهد الدولة العثمانية، وكان شيئًا مخجلًا أن نطبق قانونا مر عليه عشرات السنوات على المسيحيين فقط».

وتابع: «الدولة صححت المسار والقانون أعطانا الحق في بناء كنائس جديدة وزترخيص كنائس قائمة، وأعلى سلطة في هذا القانون هو محافظ القانون ويجرى مناقشة الطلبات، وخلال 4 أشهر من عدم الاستجابة للطلب يمكن للجهة مقدمة الطلب أن ترفع قضية، وحتى الآن جرى تقنين 1800 كنيسة ومبنى خدمي».

وأردف: «إحنا بنبني كنائس عشان الناس مش للهوى بس، وكلنا نحتاج إلى دور عبادة مثل المدارس والمستشفيات، وما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجيه ببناء دور عبادة في المدن الجديدة يمثل إضافة فوق القانون، والرئيس السيسي أعطى نموذجًا رائعًا في بناء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في عام 2019».