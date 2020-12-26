بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب ملاكي بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وقع قبل قليل، على طريق "المحاسنة"، المتفرع من طريق مطار سوهاج الدولي، بدائرة مركز جرجا، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفي جرجا العام، وقرر الأطباء تحويل المصاب إلى مستشفي سوهاج الجامعي، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق المحاسنة، باتجاه مطار سوهاج الدولي، وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص، انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، ونتج عن الحادث مصرع كل من "شعبان محمد أحمد"، 42 سنة، يقيم بدائرة مركز جرجا، و"أحمد سيد أحمد صادق"، 42 سنة، يقيم بذات الناحية، كما أصيب ثالث يُدعى "حازم محمود أحمد"، 34 سنة، يقيم بذات الناحية، باشتباه كسر في قاع الجمجمة.

تم استدعاء سيارات الإسعاف، تولت نقل جثتي المتوفين والمصاب إلى مستشفي جرجا العام، إلا أن الأطباء قرروا تحويل المصاب إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع أثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.